L’intera comunità di Grumo Nevano, nel Napoletano, piange la scomparsa del diacono Alfredo Aveta. L’uomo è stato colto da un improvviso malore.

L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre era in vacanza. Alfredo era molto amato dalla sua comunità. Distrutto il figlio Ernesto che, sui social, ha voluto esprimere tutto il suo dolore: “Non capisco , vorrei ma non ci riesco. Mi hai distrutto, non sai che hai combinato“.