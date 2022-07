0 Facebook Turista inglese fa il bagno nella fontana del Carciofo: il video fa il giro del web Cronaca 31 Luglio 2022 14:13 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli. Un turista inglese ha deciso di fare il bagno nella fontana del Carciofo. Il video ha fatto il giro del web ed è stato segnalato anche al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha voluto denunciare l’accaduto.

Un turista inglese si è reso protagonista di un bagno nella fontana del Carciofo in quel di piazza Trieste e Trento. L’uomo – come mostrano le immagini – si intrattiene a parlare in pantaloncini con alcuni ragazzi in scooter che lo immortalano in un video.

Il commento di Francesco Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’episodio dicendo: “E’ una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti. Inaccettabile l’assoluta assenza di controllo in una piazza così centrale della città”.

