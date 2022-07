0 Facebook Napoli, gli vietano di entrare al pronto soccorso con la moglie: fa un occhio nero all’infermiere Cronaca 15 Luglio 2022 14:20 Di redazione 2'

Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale medico negli ospedali di Napoli. Un infermiere del Cotugno si è ritrovato con un occhio nero a seguito di un’aggressione. I fatti risalgono a mercoledì 13 luglio.

Infermiere del Cotugno colpito in pieno volto da un uomo: il perché del gesto

Violenza all’ospedale Cotugno di Napoli. A riprendere l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un uomo ha accompagnato la moglie al pronto soccorso della struttura ospedaliera. La donna è stata presa in carico ed ha effettuato il triage. Poi però, come spiegato da Fanpage, l’uomo avrebbe preteso di entrare assieme alla consorte: cosa vietata per via delle norme anti-Covid.

Il marito della donna, dopo qualche ora, sarebbe entrato nella stanza dove si svolge il triage ed avrebbe dato un colpo in pieno volto all’infermiere di turno. La situazione si è calmata grazie all’intervento delle guardie giurate che, poi, hanno allertato i carabinieri. L’aggressore non è stato denunciato, l’infermiere invece ne avrà per una decina di giorni.

Il commento di Francesco Borrelli

Francesco Emilio Borelli ha così commentato: “Chiediamo provvedimenti contro questo violento. E’ preoccupante quanto la violenza sia in costante aumento e come venga innescata non solo da futili motivi ma spesso inesistenti. Servono nei pronto soccorso presidi militari o delle forze dell’ordine”.