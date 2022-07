0 Facebook Monteforte, due uomini aggrediti a colpi di martello: uno morto, l’altro grave Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che hanno fermato l'aggressore Cronaca 30 Luglio 2022 11:55 Di redazione 1'

Dramma in quel di Monteforte Irpino, nell’Avellinese. Due commercianti cinesi sono stati vittima di un’aggressione nel loro negozio a colpi di martello. Uno dei due è deceduto poco dopo in ospedale, l’altro è ricoverato in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 9 di stamane, un uomo con origini Est-europee, è entrato nel negozio dei due commercianti e dopo un’animato diverbio ha afferrato un martello e ha colpito violentemente i due cinesi. Entrambi sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino: per il 56enne non c’è stato nulla da fare, l’altro uomo è ricoverato in condizioni serie.

Fermato l’aggressore

Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che hanno fermato l’aggressore. I motivi della follia sono ancora ignoti, in corso le indagini.