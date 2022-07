0 Facebook Orrore in Campania, abusato sessualmente un 13enne: arrestato pedofilo Cronaca 30 Luglio 2022 12:22 Di redazione 1'

Orrore in Campania. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo – G.F. – per aver abusato sessualmente un 13enne.

L‘orco, ha conosciuto il ragazzino sui social usando dei profili falsi, poi gli ha dato appuntamento in quel di Salerno dove ha abusato sessualmente di lui. L’indagine è scaturita dalla denuncia della mamma del 13enne che aveva notato il comportamento ambiguo del figlio.

Indagini in corso

Un vero e proprio trauma per il 13enne. Dopo la denuncia della mamma, gli investigatori hanno trovato la presenza dell’orco sul web facendo emergere forti indizi di colpevolezza.

Il pedofilo – che risiedeva nell’Avellinese – è ora in carcere in attesa dell’interrogatorio. In corso le indagini per capire se ci sono ulteriori vittime.