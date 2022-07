0 Facebook Palinuro, rissa all’esterno del bar per una crêpes farcita male: volano calci, pugni e oggetti Cronaca 29 Luglio 2022 12:24 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto nella scorsa notte in quel di Palinuro, nel Cilentano. E’ scoppiata una vera e propria zuffa all’esterno di un bar. Il motivo? Una crêpes farcita male.

Rissa a Palinuro, volano pugni, calci e oggetti

A riprendere l’episodio è un video segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli su Facebook. Il tutto sarebbe scaturito da un diverbio tra un ragazzo e il proprietario del bar per una crêpes farcita male. All’esterno dell’attività sono volati schiaffi, pugni e addirittura una sedia.

I commenti sotto al post di Borrelli

Scene di guerriglia urbana. La zuffa ha coinvolto diverse persone. L’utente che ha segnalato il video si è lasciato andare al commento sintetico: “Senza parole“. Sotto al post tanti commenti di disprezzo per quanto accaduto: “La gente non va in vacanza, va in guerra” e ancora: “Benvenuti nella giungla“.

IL VIDEO