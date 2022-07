0 Facebook Dalla crisi alle nozze, ritornano passione ed amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori: le foto Spettacolo 29 Luglio 2022 11:58 Di redazione 2'

Si erano separati e la loro storia era finita prima del tempo. Una crisi piombata all’improvviso su Anna Tatangelo e Livio Cori. Invece pare che non sia così, anzi. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, i due sarebbero tornati insieme.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Amore e passione nelle foto pubblicate dal noto giornale. Protagonisti la Tatangelo e Cori. “Superata la crisi, Anna e Livio Cori si amano sempre di più“, questo il testo che ha accompagnato le immagini che hanno immortalato la coppia al mare. Addirittura si è parlato persino di nozze.

Da Diva e Donna

“Tante emozioni a fior di pelle per la cantante e il rapper, che si concedono tenerezze e baci in spiaggia. In questa immagine, che fa parte di un servizio più ampio che trovate in esclusiva solo sul numero di “Diva e donna” ora in edicola, c’è tutta la loro intesa che, tra l’altro, mette a tacere le voci di crisi nate quando entrambi avevano eliminato dai social le foto insieme. Ma Anna e Livio hanno continuato a vivere il loro amore“.

Su Instagram