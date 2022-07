0 Facebook Portici, rapina con pistola in un’agenzia di scommesse: rubato l’intero incasso Cronaca 29 Luglio 2022 12:42 Di redazione 1'

Ieri, giovedì 28 luglio, intorno alle 13:45 momenti di terrore in quel di Portici, nel Napoletano. E’ avvenuta una rapina a mano armata in un’agenzia di scommesse. A riprendere l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli in un video segnalato da un utente su Facebook.

Portici, rapina a mano armata in un’agenzia di scommesse

Una ragazza, mentre era seduta dietro lo sportello, esce fuori all’agenzia. Al suo ritorno, non è più sola, con lei un uomo con il volto coperto da un cappello e da una mascherina chirurgica che la tiene sotto minaccia con una pistola.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

La ragazza tiene la mani giunte, totalmente impaurita, il malvivente invece prende tutto quello che può: monete, banconote. Dopo aver preso tutto, il rapinatore si dà alla fuga. Il consigliere regionale Francesco Borrelli ha commentato l’episodio criminale: “La realtà sta superando l’immaginazione. Cittadini, lavoratori e imprenditori sono allo stremo delle forze, disperati e terrorizzati. Bisogna intervenire in maniera decisa“.

