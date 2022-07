0 Facebook L’addio di Napoli ad Antonio Casagrande, l’ultimo saluto del figlio Maurizio: “Spero ci sia tutta la città” Spettacolo 29 Luglio 2022 10:49 Di redazione 1'

Ci saranno tra poco i funerali di Antonio Casagrande, il grande attore napoletano scomparso lo scorso mercoledì. La funzione si svolgerà al Vomero presso la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini in piazza degli artisti.

Antonio e Maurizio Casagrande

Questo il post pubblicato su Facebook dal figlio Maurizio: “Il funerale di mio padre Antonio si terrà venerdì 29 luglio alle ore 11 nella parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini, piazza degli Artisti, Napoli. La chiesa sarà aperta dalle 10.30. Per tutti quello che lo hanno amato e vorranno esserci. Spero ci sia tutta Napoli“.

La carriera

Antonio Casagrande ha iniziato il suo percorso artistico come corista. Si è diplomato in canto al conservatorio per poi fare, negli anni ’70, il suo esordio nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Con il grande drammaturgo è stato protagonista in tante commedie.