Napoli, incendio nel campo rom di Scampia: fumo e fiamme visibili in città Cronaca 24 Luglio 2022

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è intervenuta in seguito all’incendio che stamattina ha colpito la zona del campo rom di via Cupa Perillo a Scampia. I tecnici del Dipartimento di Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, hanno attivato presso la scuola ‘Ilaria Alpi’, a ridosso del sito dell’incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera.

Incendio nel campo rom di Scampia

Stamattina il fumo ha invaso alcune strade di Scampia ed è stato chiuso anche un tratto dell’Asse Mediano. Al momento i Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le braci covanti e non è stato pertanto possibile finora analizzare i tipi di materiali combusti. Si sta valutando inoltre, si legge in una nota di Arpa Campania, l’attivazione di strumenti di monitoraggio della qualità dell’aria a valle dello spegnimento.