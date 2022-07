0 Facebook Nino D’Angelo festeggia il suo anniversario, il video che ha commosso i fan: “Grazie a tutti” Spettacolo 26 Luglio 2022 10:18 Di redazione 1'

Oggi è Sant’Anna, e sarà probabilmente il secondo festeggiamento in casa D’Angelo. Il Maestro della canzone napoletana ieri ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook dove ha gioito per il proprio anniversario di matrimonio: sorrisi, lacrime, commozione e tanta emozione.

Nino D’Angelo festeggia il suo anniversario

“Grazie a tutti per i tanti messaggi di auguri che abbiamo ricevuto…Siamo molto emozionati per tutto questo grande affetto che ogni anno non ci fate mai mancare“, queste le parole scritte dal Maestro sulla propria pagina Facebook.

Il video