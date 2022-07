0 Facebook Dramma in stazione nel Salernitano, uomo investito e ucciso da un treno Al vaglio degli inquirenti più ipotesi: non si esclude la pista del gesto volontario Cronaca 27 Luglio 2022 13:22 Di redazione 1'

Dramma in una stazione ferroviaria nel Salernitano. Un uomo, di circa 50 anni, è stato travolto e ucciso da un treno. Indagini in corso per capire la dinamica della tragedia.

Tragedia in stazione: uomo travolto da treno

Un uomo di circa 50 anni è stato travolto e ucciso da un treno che viaggiava a circa 140 km/h, questa mattina mercoledì 27 luglio, alla stazione Arbostella di Salerno. I fatti sono accaduti attorno alle 8.20 di stamane. Al vaglio degli inquirenti più ipotesi: non si esclude la pista del gesto volontario.

Enormi disagi al traffico ferroviario

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e polizia ferroviaria. Tantissimi disagi sulla linea ferroviaria che, per ovvi motivi, è stata bloccata dalle 8.20 circa.