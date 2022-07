0 Facebook Dramma nel Casertano, evita un treno ma un altro convoglio lo prende in pieno: morto sul colpo un uomo Il macchinista lo ha visto piombare innanzi a sé all'improvviso, non riuscendo a bloccare la corsa del convoglio Cronaca 7 Luglio 2022 17:51 Di redazione 1'

Immane tragedia nel comune di San Felice a Cancello nel Casertano. Un uomo stava attraversando i binari – spaventato dall’arrivo del treno regionale diretto a Napoli Centrale – è saltato sulle rotaie adiacenti.

Non si è accorto però del sopraggiungere a tutta velocità del convoglio regionale Napoli-Cassino che lo ha preso in pieno. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Tragedia sui binari, uomo investito da treno in corsa

Come riportato da CasertaNews, sembra un destino segnato quello di un uomo di nazionalità, presumibilmente, marocchina investito oggi, giovedì 7 luglio, intorno alle 12:40 dal treno regionale Napoli-Cassino.

Non aveva documenti con se

Il macchinista lo ha visto piombare innanzi a sé all’improvviso, non riuscendo a bloccare la corsa del convoglio. L’uomo non aveva documenti con sé: non è ancora chiara la sua identità.