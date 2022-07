0 Facebook Jennifer Lopez in concerto a Capri, l’arrivo di Ben Affleck: “Camere fino a 18mila euro” Spettacolo 27 Luglio 2022 14:37 Di redazione 1'

L’occasione è quella dell’evento LuisaViaRoma per Unicef a Capri 2022. L’evento si terrà presso la certosa di San Giacomo e avrà come guest star per l’evento musicale Jennifer Lopez che sarà poi raggiunto dal marito sposato da poco Ben Affleck.

Concerto di Jennifer Lopez a Capri

In vista del concerto le strutture ricettive hanno già avuto tante richieste. Considerato che molti tour operator hanno dovuto bloccare con largo anticipo le stanze, come riportato da Il Mattino, persino alcuni bed and breakfast hanno camere esclusive che arrivano fino a 18mila euro.

Gli ospiti

Ecco le altre star che andranno sull’Isola Azzurra: Spike Lee, Vanessa Hudgens, Alessandra Ambrosio, Jamie Foxx, Jeremy Irons, Lara Stone, Natalie Emmanuel, Frida Aasen, Haim, Maye Musk, Mohammed Hal Turki, Tonya Lewis Lee, Ed Harris, Laura Linney e Patricia Arquette.