Aversa, l'offerta in chiesa è troppo bassa, scatta l'aggressione tra il prete e il fedele: "25euro sono pochi" Dopo la celebrazione di un funerale, i parenti del defunto si sono recati nella sagrestia per dare una simbolica 'offerta di denaro

Incredibile quanto accaduto nel Casertano: un’offerta troppo bassa al prelato ha causato una vera e propria zuffa all’esterno di una chiesa.

Aversa, dà offerta troppo bassa al parroco: scatta la rissa

Desta scalpore quanto accaduto in una nota chiesa di Aversa. Dopo la celebrazione di un funerale, i parenti del defunto si sono recati nella sacrestia per dare una simbolica ‘offerta di denaro‘. La somma di denaro però era – secondo il prete – da ‘presa in giro‘ ed è nato un diverbio.

Il diverbio degenera in aggressione

Come riportato da ‘La Rampa‘, i fatti sono accaduti in quel di via Roma intorno alle 11. Alla fine delle esequie, i parenti del defunto hanno portato una simbolica offerta al sacerdote. “25 euro sono pochi” ha affermato l’uomo di chiesa, “Non c’è nessun obbligo” ha risposto l’uomo lasciando i soldi sul tavolo della sacrestia.

Ecco quindi scatenarsi la reazione del parroco. Sarebbe uscito in strada e, dopo aver percorso un centinaio di metri, avrebbe aggredito l’uomo. Il risultato? Una rissa in pieno giorno, ad avere la peggio sarebbe stato il fedele. Alla fine della colluttazione, l’uomo è stato portato all’ospedale di Aversa. La vicenda è diventata rapidamente virale. In molti si stanno giocando il terno secco sulla ruota di Napoli: 63, 16, 44