Dramma nel Casertano, colto da malore mentre fa jogging: muore Francesco Capece Purtroppo, nonostante l'intervento dell'ambulanza, non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso Cronaca 25 Luglio 2022 17:45

Vera e propria tragedia in quel di Carinaro, nel Casertano: nella mattinata di lunedì 25 luglio, un uomo di 45 anni è morto mentre faceva jogging. La vittima, Francesco Capece, assistente capo della Polizia di Stato.

Francesco risiedeva ad Aversa: si è accasciato in via Corcioni, nei dintorni del supermercato Carrefour. Purtroppo, nonostante l’intervento dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il messaggio di cordoglio

L’intera comunità è sotto choc. L’ex assessore di Carinaro Giuseppe Barbato, in un post sui social ha voluto esternare tutto il suo sgomento per la morte di Francesco Capece: “Sempre sorridente, affettuoso e attaccato agli affetti familiari tipici di noi Carinaresi. Una tragedia immane è stata la Sua repentina dipartita. Siamo rimasti tutti senza parole. Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo ma credo di interpretare la commozione e il dolore di tutti i Carinaresi le sentite condoglianze. Carinaro perde un altro dei suoi figli migliori“.