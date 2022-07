0 Facebook Campania, accusa improvviso malore mentre è a casa: muore Giuseppe Nigro Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe non si è sentito bene nella serata di domenica 24 luglio Cronaca 26 Luglio 2022 15:25 Di redazione 1'

Ennesimo malore killer in questa torrida estate. Giuseppe Nigro, 33 anni di Castel San Giorgio, nel Salernitano è morto: si è accasciato improvvisamente nella sua abitazione.

Tragedia in Campania, colto da malore: muore Giuseppe Nigro

Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe non si è sentito bene nella serata di domenica 24 luglio. I suoi familiari hanno subito allertato il 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne.

I messaggi di cordoglio sui social

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per omaggiare Giuseppe Nigro: “Fa’buon viaggio Peppi…ora sarai un brillante per sempre“, “Riposa in pace bomber, non ho parole solo immensa tristezza” e ancora: “Ci hai lasciati di stucco…ciao Peppe“.