Brutta disavventura per l’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Il politico, attraverso Twitter, ha pubblicato un messaggio in cui denuncia un tentativo di furto da parte di un borseggiatore in città sull’autobus 140 .

Antonio Bassolino derubato sul bus: la reazione dopo ‘il segnale’

Antonio Bassolino ha raccontato sui social di esser stato vittima di un borseggiatore sull’autobus 140: “Sul 140 mi sfila il cellulare dalla tasca della giacca. Per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlo bloccando il ladro un attimo prima che scendesse dal bus“.

Il post su Twitter

Il messaggio pubblicato sui social, in breve tempo, ha avuto diversi like e condivisioni. Tra questi anche un commento: “Brutta esperienza, mio presidente. Come tutte le grandi metropoli purtroppo“.

