Una furia quella di Nancy Coppola. La cantante neomelodica si è scatenata sui social dopo alcuni commenti, anzi insulti che le sono stati rivolti. “Va bene che ognuno dica la propria, ma le brutte parolacce sotto ai miei post non le tollero. Da oggi blocco tutti gli imbecilli che esagerano. Buona giornata“.

Nancy Coppola

“Mio figlio che ha quasi 11 anni mi ha appena scritto avvilito dalle critiche sotto ad un mio video di tiktok Menomale che e’ di carattere forte come me ed e’ un bambino intelligente e riesce a capire certe cose. Ma voi invece siete persone così squallide che non avete rispetto in primis di me che sono una donna ,ma STI CAZZI , non me ne può fregare di meno perché le vostre offese mi scivolano“.

Il figlio e la risposta

“Ma abbiate un minimo di rispetto per i miei figli. Questo lo dico non solo per me ma per qualsiasi altro personaggio pubblico perché dietro c’è una vita , una famiglia ok? Siete tutti leoni da tastiera perché da vicino nessuno di voi ha le palle di offendermi. Vigliacchi!“.