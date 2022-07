0 Facebook Lago Patria, rubano un borsone mentre è in pizzeria: “Viviamo in un paese di m…a!” Cronaca 22 Luglio 2022 16:09 Di redazione 1'

Enorme sconforto per una signora, vittima di un furto avvenuto ieri sera, giovedì 21 luglio, a Lago Patria. La donna come ha raccontato in un gruppo Facebook, era fuori a cena per una pizza con i familiari: aveva parcheggiato l’auto nei pressi del locale, ma dopo pochi istanti, ad attenderla c’era un’amara sorpresa.

Lago Patria, va a mangiare la pizza ma ad attenderla un’amara sorpresa

Al ritorno in auto, la donna, ha ritrovato il finestrino della vettura completamente in frantumi: “Sono schifata e amareggiata, si sono presi il borsone di mio figlio, con tutto l’occorrente per giocare a calcio“, ha spiegato la donna che poi ha aggiunto: “Cosa ve ne dovete fare di un borsone con all’interno la divisa da gioco, le scarpette e gli occhiali“. La donna, palesemente amareggiata per l’accaduto ha concluso lo sfogo sui social affermando: “Viviamo in un paese di m…a“.