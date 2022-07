0 Facebook Sgomento a Torre Annunziata, addio allo storico prof Vincenzo De Francesco L'uomo lascia la moglie Maria e i figlio Maria Luisa e Francesco Cronaca 21 Luglio 2022 15:54 Di redazione 1'

Addio al professore Vincenzo De Francesco, un pezzo di storia del liceo Pitagora di Torre Annunziata, nel Napoletano. Il docente di matematica si è spento all’età di 76 anni.

Dolore e sgomento in quel di Torre Annunziata per la scomparsa dello storico prof Vincenzo De Francesco. L’uomo lascia la moglie Maria e i figlio Maria Luisa e Francesco. Il docente era ritenuto un vero e proprio pezzo di storia per aver insegnato matematica a intere generazioni oplontine,

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Vincenzo De Francesco: “Un pezzo, molto significativo, della mia adolescenza, di educazione scolastica e di vita, se ne va! Ciao prof. E come dicevi tu: CVD” e ancora “Indimenticabile, caro prof, sarai sempre nei nostri cuori!”