Drammatico incidente a Battipaglia, Sara muore a soli 27 anni
Cronaca 21 Luglio 2022

Drammatico incidente la scorsa notte in quel di Battipaglia, nel Salernitano: Sara Passero, di soli 27 anni, ha perso la vita: stava rientrando da lavoro con il suo fidanzato.

Una prima ricostruzione vuole che la ragazza stesse rientrando a casa, in sella ad uno scooter, assieme al proprio fidanzato lungo via Baratta nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Lungo la strada, per circostanze ancora tutte da chiarire, lo scooter si sarebbe scontrato frontalmente contro una Smart, guidata da una donna mentre stava girando.

Vana la corsa in ospedale

Sara e il ragazzo – al momento dell’impatto – sono sbalzati dal mezzo a due ruote e sono caduti rovinosamente sull’asfalto. La 27enne è stata immediatamente trasportata all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia: purtroppo, per via delle gravi ferite riportate, non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro. Il ragazzo se l’è cavata con 7 giorni di prognosi.