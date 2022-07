0 Facebook Tragedia a Napoli, incidente stradale in via Marina: morto un 46enne, feriti due ragazzi Durante l'inversione, il 15enne - che viaggiava sul mezzo con un amico - s'è scontrato col 46enne che percorreva la carreggiata preferenziale News 2 Luglio 2022 12:36 Di redazione 1'

Ennesima tragedia nella notte a Napoli. Come riportano i colleghi de ‘Il Mattino’, un 15enne alla guida di un Liberty – poco prima della mezzanotte – si è scontrato in via Marina quasi frontalmente con un altro mezzo a due ruote: purtroppo, un 46enne ha perso la vita.

Napoli, tragico incidente a via Marina: morto 46enne

Un 15enne alla guida di un Liberty ha impattato quasi frontalmente contro un 46enne alla guida di un Sh, Honda. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, pare che il minore stessa facendo inversione sul tratto pedonale della carreggiata che stava inizialmente percorrendo in direzione piazza Municipio.

Due ragazzi feriti

Durante l’inversione, il 15enne – che viaggiava sul mezzo con un amico – s’è scontrato col 46enne che percorreva la carreggiata preferenziale. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ospedale Loreto Mare: nonostante il massaggio cardiaco sul 46enne, non c’è stato nulla da fare. Il minore e il passeggero che viaggiava con lui sono stati trasportati all’ospedale del Mare e al Cardarelli.