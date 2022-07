0 Facebook Lo schianto in scooter contro un’auto e i soccorsi inutili, così è morto il giovane Federico: aveva 22 anni Cronaca 11 Luglio 2022 13:12 Di redazione 2'

Un incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio. Siamo a Cava dè Tirreni in via XXV Luglio. Il giovane Federico Capasso, 22 anni, era a bordo del suo scooter prima di scontrarsi contro un’automobile. L’impatto è stato fatale, inutili i soccorsi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

È morto Federico Capasso

“Esprimo il mio profondo cordoglio ai genitori, ai familiari, agli amici, del giovane Federico Capasso, morto, stanotte, in un tragico incidente stradale nella nostra città. La morte provoca sempre sgomento ed angoscia, ma quando riguarda una giovane vita diventa insopportabile. Prego, in particolare, per i genitori che ricevano tutta la forza di cui hanno bisogno“, ha scritto su Facebook il sindaco di Cava dè Tirreni Vincenzo Servalli.

I messaggi d’affetto

“La morte del nostro giovane concittadino Federico Capasso, coinvolto questa notte in un tragico incidente a Cava de’ Tirreni ci lascia sgomenti. Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la comunità nocerina alla famiglia e, in particolare, al papà Salvatore in servizio presso il nostro ente“, questo è invece il cordoglio espresso dal sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.