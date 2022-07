0 Facebook Nocera, lite tra parenti degenera: uno dei due dà fuoco all’officina Fortunatamente le fiamme - che hanno danneggiato un'auto - sono state subito domate dai presenti Cronaca 21 Luglio 2022 15:33 Di redazione 1'

Una lite tra parenti che degenera con l’incendio di un’officina. E’ accaduto in quel di Nocera Inferiore, nel Salernitano, ad inizio dell’attuale settimana. A riportare la notizia è Il Mattino.

Nocera, degenera la lite e decide di dar fuoco all’officina

E’ accaduto a in via Falcone, due persone, imparentate tra loro, hanno iniziato un acceso diverbio. Uno dei due era in auto e aveva visto l’altro presente in un’officina. Volano parole, insulti da entrambi i fronti, poi ecco che scatta l’aggressione fisica con l’intervento dei presenti per dividere i due.

Decisivo l’intervento dei presenti

L’uomo in auto, dopo esser stato diviso e tornato in officina una seconda e una terza volta: nell’ultimo frangente, con se aveva della benzina in un contenitore di plastica, poi versata nei pressi della struttura assieme ad uno straccio infiammato. Fortunatamente le fiamme – che hanno danneggiato un’auto – sono state subito domate dai presenti. Sporta denuncia al commissariato di Nocera Inferiore.