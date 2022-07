0 Facebook Lutto in Campania, si piange la scomparsa di Felice Magliano: il nonnino ultracentenario Felice Magliano, il prossimo 2 novembre, avrebbe compiuto 109 anni. Era ricoverato in ospedale per via della rottura del femore Cronaca 20 Luglio 2022 15:41 Di redazione 1'

Alla veneranda età di 108 anni è venuto a mancare Felice Magliano, il nonnino di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. L’uomo, Cavaliere della Repubblica, è stato ricordato anche da l’Anpi Salerno di cui era un socio d’onore.

Lutto nel Cilento, all’età di 108 anni si è spento Felice Magliano

Felice Magliano, il prossimo 2 novembre, avrebbe compiuto 109 anni. Era ricoverato in ospedale per via della rottura del femore: purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Felice è considerato un vero e proprio pezzo di storia: è stato reduce dei lager nazisti. Tutta la comunità di San Giovanni e l’intero Cilento piangono la scomparsa dell’uomo, uno dei più longevi della Campania.