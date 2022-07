0 Facebook Chanel Totti, le parole nel video dopo il divorzio: ” Ci penserà il Karma”, una frecciatina a Noemi? Spettacolo 19 Luglio 2022 15:49 Di redazione 1'

Chanel Totti e quelle parole che sanno tanto di frecciatina. La figlia di Francesco e Ilary Blasi ha pubblicato un video su Tik Tok, subito dopo la diffusione della notizia del divorzio dei genitori, in cui riprende le parole di una famosa canzone. Quelle parole però hanno il sapore di un messaggio. A chi si rivolgeva la ragazzina?

In molti hanno collegato il messaggio alla compagna del papà, o presunta tale, Noemi Bocchi, ma non è detto che siano per lei queste parole. Chanel potrebbe riferirsi al clamore mediatico suscitato dalla notizia del divorzio dei genitori, oppure a qualche invidioso che potrebbe godere di questa separazione. Insomma la piccola Totti non le manda certo a dire.

In aeroporto, insieme alla sorellina Isabel, Chanel è pronta per il viaggio in Africa con la mamma e il fratello. Insieme, come una famiglia, nonostante la bufera, ma senza il papà!