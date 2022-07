0 Facebook Gigi D’Alessio in vacanza con Denise: c’è anche Andrea, il figlio della Tatangelo: “Mi ha regalato la felicità” Spettacolo 20 Luglio 2022 13:54 Di redazione 2'

In vacanza con Gigi D’Alessio e la compagna, Denise Esposito, in Sardegna, c’è anche Andrea, il figlio di Anna Tatangelo. A immortalare la famiglia “allargata” è il settimanale Chi che proprio lo scorso anno diede lo scopro della gravidanza della nuova compagna del napoletano. I rapporti tra il cantautore e l’ex compagna non sembrano idilliaci, ma a quanto pare il bambino riescono a trovare un punto d’incontro.

Gigi D’Alessio in Sardegna con Denise, Francesco e Andrea: le foto di Chi

I tre sono stati fotografati da Chi nella villa a Porto Rotondo insieme alla tata del piccolo neo nato, la stessa che D’Alessio ha condiviso per anni con la Tatangelo. Ora c’è spazio solo per Denise e per il nuovo bambino, Francesco D’Alessio, nato lo scorso 24 gennaio, e che la donna ha mostrato proprio recentemente in uno scatto su Instagram.

“Denise mi ha regalato la felicità”, ha ammesso D’Alessio al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Pare che il periodo burrascoso con la Tatangelo abbia messo a dura prova il cantautore che per quest’anno non ha dubbi su chi puntare. La cantante di Sora è invece alle prese con i tour estivi e le riprese sul set della seconda stagione di “Scene da un matrimonio”.