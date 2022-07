0 Facebook Denise Esposito mostra il figlio di Gigi D’Alessio: “E’ davvero bellissimo, somiglia tanto alla sua mamma” Spettacolo 19 Luglio 2022 16:30 Di redazione 1'

E’ ancora una volta Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, a condividere scatti del figlio. Francesco D’Alessio, quinto figli del cantante napoletano, è nato a gennaio e adesso ha 6 mesi. La mamma si diverte a riprenderlo in una piccola piscina, con costume e accessori abbinati, tutto rigorosamente di colore blu.

Dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo, durata 12 anni, Gigi D’Alessio ha voltato pagina accanto alla bella avvocatessa napoletana. I due, dopo una breve conoscenza, sono diventati genitori e ultimamente la ragazza ha condiviso diverse foto del piccolino. I follower si sono movimentati per evidenziare, come avevano fatto già in precedenza, la somiglianza tra il piccolino e la mamma, almeno nei tratti che si evidenziano dalle foto molto riservate.

Lo scorso aprile Denise aveva postato un’altra foto in cui si vedevano le labbra carnose del piccolo Francesco, uguali a quelle della mamma.