Melito, cagnolino chiuso in auto rischia di morire per il forte caldo: vigilesse evitano tragedia

Desta scalpore quanto accaduto a Melito, nel Napoletano. Un cagnolino è stato lasciato dal proprio padrone in auto sotto il sole, con le temperature torride di questi giorni. Fortunatamente, il cucciolo è stato tratto in salvo dall’intervento della Polizia Municipale locale.

Cane lasciato in auto sotto il sole cocente, vigilesse evitano tragedia

Il sindaco di Melito, Luciano Mottola, in un post su Facebook ha raccontato la vicenda ringraziando pubblicamente le agenti della polizia municipale: “Un ringraziamento speciale alla Polizia Municipale di Melito, guidata dalla comandante Antonia Napolano. Intorno all’ora di pranzo di ieri ha messo in salvo un cagnolino, lasciato dal proprio padrone in auto sotto il sole cocente“.

