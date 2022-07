0 Facebook In fin di vita a Napoli dopo l’incidente, l’appello per Sara: “Fate presto serve sangue” Cronaca 20 Luglio 2022 13:33 Di redazione 1'

È rimasta vittima di un violento incidente avvenuto a Licola lo scorso giugno. Nella drammatica occasione ha perso la vita un 25enne. La giovane Sara Ricciardiello da allora è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’appello per Sara Ricciardiello

“Serve sangue per aiutare Sara. La giovane di Calvizzano, coinvolta in un tragico incidente lo scorso giugno a Licola, è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Al momento si troverebbe in coma. È possibile recarsi per donare tutti i giorni dalle 8 alle 12. Questo l’appello con tutte le informazioni: ‘All’ Ospedale Cardarelli. Tutti i giorni dalle 8 alle 12. Padiglione E. Centro trasfusionale. Ingresso donatori. Per Sara Ricciardiello. Nata il 17.12.2003. Tutti i gruppi sanguigni’“.