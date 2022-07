0 Facebook Trema la terra al Sud Italia, avvertita scocca di terremoto: paura tra i residenti Cronaca 19 Luglio 2022 15:56 Di redazione 1'

Trema la terra al Sud Italia, nello specifico una scossa di terremoto è stata avvertita alle 14:36 di oggi martedì 19 luglio a Reggio Calabria. Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona di Sant’Alessio in Aspromonte (RC). A confermarlo è la Sala Sismica INGV-Roma.

Trema la terra al Sud Italia, registrata scossa a Reggio Calabria

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Secondo quanto riportato dall’INGV – Roma, il sisma è avvenuto ad 8 km di profondità. La popolazione ha avvertito in modo chiaro la scossa di terremoto, paura tra i residenti i quali hanno immediatamente segnalato sui social di aver sentito in modo evidente la terra tremare.