0 Facebook Compleanno Luna Marì, Antonino non invitato alla festa da Belen: “Una settimana per festeggiare la figlia” Spettacolo 19 Luglio 2022 09:30 Di redazione 2'

Il 12 luglio 20021 è nata la piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A un anno di distanza però le cose sono completamente cambiate per i due ex coniugi. L’argentina è tornata con Stefano De Martino, ex marito e padre di Santiago, mentre l’ex hairstylist, dopo vari flirt veri e presunti, avrebbe allacciato un rapporto con Giulia Tordini. Insomma strade separate, anche per il primo compleanno della piccolina.

L’argentina ha organizzato una festa total pink per la bambina presso l’isola di Albarella, dove la Rodriguez sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia e al ritrovato amore, Stefano De Martino. Proprio lì, appena un anno fa, Belen e Antonino portarono la bambina subito dopo la sua nascita. Grande assente però il papà che, nel giorno del compleanno di Luna, ha festeggiato con un post di auguri su Instagram.

Antonino infatti ha poi realizzato per la figlia una piccola festa. Lo spezzino ha infatti dovuto aspettare il suo weekend per poter festeggiare la figlia, segno che i rapporti con l’ex non sono per nulla buoni. Belen e Antonino si sentirebbero solo per Luna, come i due hanno più volte dichiarato. Torta e pochi intimi quindi, una settimana dopo, per festeggiare il primo anno di vita della bambina!