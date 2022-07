0 Facebook Pazzo meteo, estate addio, le previsioni dopo Apocalisse: “Pioverà per tutto il mese” Meteo 19 Luglio 2022 16:51 Di redazione 1'

Apocalisse, l’anticiclone africano che ha portato all’aumento repentino delle temperature in Italia, sarà solo un ricordo. Le temperature saliranno oltre i 40 gradi, ma, come riportano gli esperti, potrebbe avere le ore contate il caldo eccessivo. Secondo i modelli matematici infatti correnti di aria fresca potrebbero fare irruzione.

Se l’aria fresca dovesse irrompere improvvisamente nel momento di caldo eccessivo questo condurrebbe a un forte cambiamento climatico estremizzato in temporali e grandinate. Sono sempre più frequenti fenomeni meteo estremi come le grandinate, ma anche bufere e tornado, come anche gli alluvioni.

Potrebbe essere in pericolo quindi il mese di agosto. Nelle prossime settimane infatti questa aria fredda potrebbe cambiare completamente la situazione climatica, rovinando le vacanze a chi ha prenotato ad agosto!