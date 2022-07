0 Facebook Belen su tutte le furie: “E’ mio marito non ti allargare”, pazza di gelosia per Stefano De Martino Spettacolo 19 Luglio 2022 16:17 Di redazione 1'

Le foto super social di Stefano De Martino e Belen Rodriguez? A quanto pare i due sarebbero usciti allo scoperto in maniera eclatante su Instagram per un motivo ben preciso. L’argentina sarebbe disposta a tutto per tenere saldo il suo ritrovato amore per il marito e non ammetterebbe intromissione alcuna. Le foto? Ha voluto marcare il territorio.

Secondo quanto riporta Dagospia, che in tradimenti ci vede sempre lungo, ci sarebbe una ragazza della TV molto interessata al conduttore napoletano. Contro di lei, l’argentina, avrebbe voluto mettere in chiaro le cose:

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?” sono le parole del giornale di gossip che lancia al pubblico un indovinello per cercare di capire chi sarebbe questa “vispa ragazza della TV”.