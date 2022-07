Luna Marì compie un anno, il gesto di Antonino e la fidanzata: Belen è stata davvero male: “Mi è preso brutto”

Oggi è il primo compleanno di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Allo scoccare della mezzanotte l’ex dell’argentina ha pubblicato una storia di auguri alla bambina e un post con una sua foto in primo piano. Subito è arrivato il commento della fidanzata, Giulia Tordini, che ha fatto un cuoricino per la piccolina.

Non sappiamo se Belen e Antonino hanno deciso di festeggiare insieme il primo compleanno della piccola Luna Marì o se divideranno le feste. Quello che emerge è sicuramente un grande amore da parte di entrambi i genitori nei confronti della bambina.

Nel frattempo Belen, che ha ripreso a lavorare a Tu sì que vales, ha voluto chiarire la sua assenza in questi giorni dai social. La showgirl ha smentito le voci di crisi con Stefano De Martino e ha dichiarato di esser stata molto male perché ha avuto il Covid:

“Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta” ha spiegato ai fan. “Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto”.