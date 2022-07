0 Facebook Napoli, turista gettata in mare dagli scugnizzi: “Una vergogna, qui terra di nessuno. Li fanno scappare” Cronaca 19 Luglio 2022 14:02 Di redazione 1'

Forse è nato tutto da una scommessa. Una bravata che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi ma che sarebbe potuta costare caro alla vittima. Il membro di una baby gang, la scorsa domenica, ha spinto in mare una giovane turista svedese al Borgo Marinaro di Napoli.

Turista gettata in mare al Borgo marinaro

La donna è caduta nello specchio d’acqua antistante ai circoli, tra barche ed ormeggi rischiando di battere la testa o comunque di farsi male. Dopo, secondo quanto riportato da La Repubblica, è stata soccorsa e aiutata dalle persone presenti, turisti e ristoratori.

Le reazioni

È stato un gesto inaspettato e realizzato a grande velocità. La turista ha urlato tutta la sua indignazione, gli operatori dei circoli e i gestori dei locali hanno lamentato la totale insicurezza nella quale portano avanti le proprie attività.