Belen Rodriguez, la "follia d'amore" per Stefano De Martino: prende l'elicottero e lo raggiunge in mezzo al mare Spettacolo 18 Luglio 2022

Belen Rodriguez, pazza d’amore, raggiunge il suo Stefano De Martino in elicottero. I due, insieme al figlio Santiago, passano al giornata in barca tra le isole pontine. Una giornata all’insegna dell’amore e del relax con foto e video, pubblicati da entrambi sui social, che sanciscono il definitivo ritorno di fiamma.

Belen riprende il suo Stefano, il suo amore per lui traspare in ogni dettaglio: il sorriso, il modo in cui lo guarda, le riprese con le quali si sofferma sui suoi movimenti. E’ li il vero amore della sua vita e, sembra evidente, che la cosa sia reciproca.

Insomma una “follia d’amore” che l’argentina non poteva che fare solo per lui: il suo Stefano De Martino!