Orologio da 2 mln scippato a Leclerc: trovati i colpevoli, sono 3 ladri napoletani I tre napoletani si sarebbero finti fan del pilota Ferrari in quel di Viareggio News 18 Luglio 2022

Vi ricordate dello scippo di un orologio ai danni del pilota Ferrari Charles Leclerc? Un quadrante da ben 2 milioni di euro. A distanza di un po’ di tempo ecco che sono stati trovati i colpevoli. Sono tre ladri napoletani. Secondo gli investigatori l’orologio sarebbe passato prima da Napoli per poi finire in Spagna dove sarebbe stato venduto.

I tre napoletani si sarebbero finti fan del pilota Ferrari in quel di Viareggio: gli avrebbero chiesto prima una foto ricordo per distrarlo poi gli avrebbero preso l’orologio dal polso. Tutto poi è culminato con la fuga in una casa del Cavone – quartiere d’origine dei tre – A rivelarlo sono i colleghi de Il Mattino.

Il ricettatore e il nuovo proprietario

I tre malviventi si sarebbero poi affidati ad un esperto ricettatore situato tra il Cavone e i Quartieri Spagnoli per piazzare l’orologio. Secondo le indagini il quadrante, per via del suo immenso valore e della sua riconoscibilità, non era facile da piazzare. Il gioiello è rimasto custodito in città per un po’ prima di arrivare in Spagna, dal suo nuovo ‘proprietario‘.