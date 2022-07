0 Facebook Movida violenta nel Napoletano, 14enne accoltellato da un suo coetaneo Un 14enne, originario di Trentola Ducenta, è stato ferito da un suo coetaneo con un'arma da taglio ad Aversa Cronaca 18 Luglio 2022 16:21 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. Un 14enne è stato accoltellato nel Napoletano da un suo coetaneo. I motivi del gesto sono tutti ancora da chiarire.

Aversa, 14enne accoltellato da un suo coetaneo

Non si placa il raid criminale tra ragazzini. Un 14enne, originario di Trentola Ducenta, è stato ferito da un suo coetaneo con un’arma da taglio ad Aversa, nello specifico in quel di via Presidio. L’aggressore, dopo il gesto criminale si è dato alla fuga tra via Magenta e il Parco Pozzi.

Il 14enne versa in condizioni critiche

Le condizioni del 14enne sarebbero piuttosto critiche. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino.