“Sono stata filmata mentre mi cambiavo in uno spogliatoio di una nota struttura balneare di Baia, Ieri domenica 17 luglio ero al mare su una nota struttura di Baia, e al momento di dover andare via mi sono recata in uno spogliatoio per cambiarmi.

Mentre mi cambiavo, ho notato un telefono strisciare nella mia cabina che probabilmente stava filmando. Il tempo di realizzare l’accaduto e la persona nello spogliatoio accanto al mio era già sparita. Continua così il post della giovane.

Il post di denuncia su Facebook

FATE ATTENZIONE! In quello spogliatoio c’ero io, ma poteva esserci una bambina, una ragazzina, chiunque. Ormai anche il semplice cambio del costume dev’essere vissuto con l’ansia che qualcuno possa invadere la tua privacy e il tuo spazio“.