0 Facebook Tragica scoperta a Napoli, rinvenuto corpo senza vita di un clochard Quella dei clochard è sempre più una questione da affrontare nell'immediato Cronaca 18 Luglio 2022 11:33 Di redazione 1'

Trovato un clochard morto nel cuore della città di Napoli. Dell’uomo, all’incirca una sessantina di anni, al momento, non si conoscono le generalità, ne la provenienza. Sono giunti sul posto la Polizia di Stato e la scientifica per tutti i rilievi del caso.

Napoli, trovato clochard senza vita in mattinata

Atroce scoperta quella fatta questa mattina, lunedì 18 luglio a via Duomo, nel centro storico di Napoli. Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto. Secondo alcune testimonianze, il clochard giaceva in posizione supina su una panchina senza respirare.

Una questione che peggiora di giorno in giorno

Quella dei clochard è sempre più una questione da affrontare nell’immediato: in tanti, non avendo altri posti in cui stare, vanno a rifugiarsi sotto i porticati nei pressi della chiesa del Duomo. Al momento, vana è stata la richiesta dei commercianti della zona di spostare le persone senza una fissa dimora in un centro ad hoc.