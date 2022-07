0 Facebook Lite tra famiglie in un condominio nel Napoletano: “Mariti e mogli si picchiavano in stile wrestling” Cronaca 17 Luglio 2022 10:56 Di Fabiana Coppola 1'

E’ scoppiata una rissa a Ercolano, in provincia di Napoli, dove due coppie, di due nuclei familiari diversi, se le sono date di santa ragione. I motivi? Los tendono che dava fastidio, o l’auto parcheggiata male, insomma storie che avvengono in tutti i condomini del mondo.

Quando i Carabinieri sono intervenuti si sono ritrovati davanti una scena surreale di marito e mogli che si picchiavano in stile wrestling. Due coppie composte così: gli uomini hanno 40 e 68 anni mentre le mogli hanno 35 e 62 anni. Le due coppie hanno continuato a picchiarsi anche con l’arrivo delle forze dell’ordine per cui i quattro sono stati arrestati e condotti in caserma, dove hanno continuato a cercare di picchiarsi.

La coppia di anziani, secondo il 118, ha avuto la peggio. La signora è stata giudicata guaribile in 7 giorni per delle contusioni all’occhio destro mentre l’uomo è stato trattenuto in osservazione per la frattura del naso. Arresti domiciliari e ospedalieri per i quattro in attesa di giudizio.