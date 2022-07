0 Facebook La duchessa di York, Sarah Ferguson torna all’Anema e Core, il club simbolo del bynight di Capri, dopo circa vent’anni Eventi 17 Luglio 2022 12:36 Di Juanuaria Piromallo 1'

Anche se nell’immaginario collettivo rimane indelebile, oltre al ricordo del suo abito/bomboniera al marriage con il pupillo reale, la sua hot performance succhiamento/alluce al suo allora amante John Bryan a bordo piscina a Saint Tropez.

Il tempo non ha scalfito l’affetto che Fergie ha per Lembo family, né il suo amore viscerale per la musica napoletana. E quindi Gianluigi Lembo, il front man più bono che ci sia, le ha intonato ‘O Surdato ‘Nnammurato e Reginella.

E poi Sweet Carolina, la sua canzone del cuore. A questo punto l’ ex moglie del principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, si è divertita a danzare sulle note del sirtaki, la tradizionale danza greca rivisitata al sax.

Ancora abbracci, tammurriate e tarantelle con tutta la band quando è salita sul palco.

