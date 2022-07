0 Facebook La moglie di Gianni Nazzaro multata: “Lo faceva anche se il marito è morto, 900 violazioni” Cronaca 17 Luglio 2022 09:53 Di redazione 1'

E’ stata multata, Nada Ovcina, la moglie di Gianni Nazzaro. Utilizzava il permesso disabili del marito morto lo scorso 27 luglio. La donna è stata fermata nel centro storico di Roma ed è stata scoperta.

Era alla guida della Chrysler Cruiser con targa francese e gli agenti hanno rinvenuto 900 verbali per violazione del codice stradale e sanzioni superiori ai 500 euro. Hanno sequestrato l’auto della donna, tra l’taro immatricolata i Francia sebbene fosse residente in Italia da più di tre anni.

La morte di Gianni Nazzaro, avvenuta dopo una grave malattia, lasciò di stucco. In quella occasione infatti la donna dichiarò che non c’erano soldi per il funerale per cui amici e colleghi del cantautore si impegnarono per organizzare l’ultimo saluto a Gianni.