Sorrento, divieto di balneazione: "Nell'acqua ci sono batteri, non si può fare il bagno" Cronaca 17 Luglio 2022

Ennesimo divieto di balneazione a Sorrento. Pessime notizie per chi si sta recando in Penisola Sorrentino per andare al mare. Danne analisi eseguite dall’Arpa il mare di Marina Grande non è balneabile.

Dai campioni, rilevati lo scorso 13 luglio, si evidenziano batteri fecali oltre la norma. Si tratta, come riporta il Mattino, di enterococchi intestinali ed escherichia coli. Anche i volontari di Goeltta verde Legoambiente hanno rilevato inquinamento nelle acque.

Pertanto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, poco fa ha emanato il divieto di balneazione.