Ilary Blasi, il messaggio a Francesco Totti dopo la separazione: "Ripartire da qui, con loro" 17 Luglio 2022

Ilary Blasi ha deciso di lanciare un messaggio dall’Africa a Francesco Totti e a tutti, o almeno così sembrerebbe. La conduttrice si è fatta scattare una foto dalla sorella Silvia, con la quale è in vacanza in Tanzania, mentre cammina sulla spiaggia, mano nella mano con i figli. Tutti e quattro, uniti, contro la clamorosa notizia e i retroscena che ne sono emersi.

Insieme a mamma Ilary ci sonoCristian, Chanel e Isabel. Tutti partiti per l’Africa per sfuggire dal clamore mediatico e scegliere la strada del silenzio. Chi ha proprio taciuto dopo il comunicato è invece l’altro protagonista: Francesco Totti. Il Capitano ha preferito non aggiornare i suoi fan

Dalle foto dei suoi giorni dopo il divorzio, Francesco pare abbia preferito stare con gli amici di sempre, e giocare a padel, la sua nuova passione.