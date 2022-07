Rita De Crescenzo, scontro con Borrelli: “Ci chiama camorristi, cialtroni, ma io pago sempre”

Ancora una puntata dello contro tra Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana, e Francesco Emilio Borrelli. E’ lo stesso consigliere regionale die Verdi a pubblicare un video della donna in cui annuncia di aver rimosso l’approdo abusivo, ma di aver sempre pagato la Concessione per gli ormeggi.

Il chiarimento di Borrelli:

L’eliminazione dell’approdo abusivo è solo un primo passo verso la legalità grazie anche alle denunce che abbiamo portato avanti (da soli) in questi anni. Tengo a precisare che l’individuo autore di questo video non risulta alcun modo socio dei soggetti che hanno ottenuto negli anni passati la concessione per ormeggi dall’Autorità Portuale. Questo è motivo di ulteriori approfondimenti e denunce per ristabilire anche in questo settore il rispetto delle regole e delle leggi.