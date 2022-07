0 Facebook Ilary Blasi porta via i figli: “Tutti gli accordi su patrimonio, mantenimento e affidamento” News 13 Luglio 2022 13:45 Di redazione 2'

Ilary Blasi è voltata in Africa per un safari insieme alla sorella Silvia e ai figli: Christian, Chanel e Isabel. La fine del matrimonio con Francesco Totti, e quindi della favola che ha inchiodato milioni di italiani, è giunta definitivamente al termine. Per non essere sopraffatta dal calore mediatico la conduttrice ha scelto la Tanzania e si è così allontanata dai rumors.

Retroscena che prevedono tradimenti presunti e nuovi amori questi certo. L’unico dato vero è che il divorzio tra Ilary e Francesco non sia piovuto dal cielo, che sia stato costruito nel tempo. a febbraio, l’indiscrezione lanciata da Dagospia, smentita subito dai diretti interessati, non era altro che la pura realtà. Tutto messo a tacere e pubblicato con due comunicati ufficiali all’Ansa solo lo scorso 11 luglio.

Ma quali saranno gli accordi economici di questa separazione? Allora innanzitutto l’accordo è avvenuto a fari spendi, e la coppia ha sceltp una separazione con “negoziazione assistita”, una nuova procedura introdotta nel 2014 che permette di conseguire lo status di separati senza passare dal tribunale. In pratica entro un mese mezzo si dovrebbe concludere tutto: per settembre la favola d’amore tra Ilary e Totti sarebbe conclusa in maniera definitiva.

Il patrimonio milionario di Francesco Totti e Ilary Blasi: come sarà ripartito

La Blasi resterà, come riporta Il Messaggero, ad abitare con i suoi tre figli nella casa coniugale ovvero la mega villa dell’Eur da 25 locali tra cui campi di padel, piscine, un patrimonio immobiliare di circa 10 milioni di euro. A lei ogni mese Totti corrisponderà un assegno di mantenimento con molti zeri. Ripartite anche le altre proprietà quindi case, garage, villa a Sabaudia e ristoranti. Liquidata totalmente la conduttrice per le partecipazioni societarie nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. Per il resto i coniugi sono in separazione dei beni.

Accordi raggiunti quindi tra i due e mentre Ilary è volata via dall’Italia con i suoi tre figli, Francesco è rimasto a Roma in cerca di casa.