Napoli, tragico lutto in provincia: Antonio è morto a soli 9 anni Cronaca 16 Luglio 2022 17:43

Terribile lutto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove è morto il piccolo Antonio. Aveva 9 anni e fin dalla nascita combatteva contro una malattia.

Dopo diversi interventi, il piccolo non ce l’ha fatta e all’ennesima operazione il cuoricino non ha retto. La notizia della sua morte ha fatto il giro del quartiere e dei social gettando amici e parenti nello sconforto.

Molti i messaggi per il piccolino, come riporta Teleclubitalia, tra cui quello della maestra che scrive sul gruppo Facebook: “Il mio dolce alunno non ce l’ha fatta. Sono vicina alla famiglia”.